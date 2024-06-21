Ukrayna pes etmedi: Slovakya'yı geriden gelerek yendi!

Ukrayna, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ikinci maçında karşılaştığı Slovakya'yı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 17:59
Ukrayna pes etmedi: Slovakya'yı geriden gelerek yendi!
Abone Ol google-news

EURO 2024, E Grubu ikinci maçında Sergiy Rebrov'un ekibi Ukrayna, Francesco Calzona'nın yönetimindeki Slovakya'yı 2-1 yendi.

Düsseldorf Arena'da oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Ukrayna, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Ukrayna'nın gollerini 54. dakikada Mykola Shaparenko ve 80. dakikada Roman Yaremchuk kaydederken, Slovakya'nın tek golünü 17. dakikada Ivan Schranz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ukrayna gruptaki puanını 3'e yükseltirken, Slovakya ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Ukrayna güçlü rakibi Belçika ile karşılaşırken, Slovakya ise Romanya ile mücadele edecek.

Grupta puan durumu şu şekilde;

1- Romanya (3) - Bir maçı eksik

2- Slovakya (3)

3- Ukrayna (3)

4- Belçika (0) - Bir maçı eksik


Ukrayna haberleri Slovakya haberleri EURO 2024 haberleri

İlgili Haberler

Türkiye maçı öncesi... Ricardo Quaresma'dan EURO 2024 açıklaması!

Türkiye maçı öncesi... Ricardo Quaresma'dan EURO 2024 açıklaması!
EURO 2024'te oynayacaklar mı? Hamit Altıntop'tan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek yanıtı!

EURO 2024'te oynayacaklar mı? Hamit Altıntop'tan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek yanıtı!
Fatih Terim'den Arda Güler iddiası: 'İlk dile getiren ben olayım...'

Fatih Terim'den Arda Güler iddiası: 'İlk dile getiren ben olayım...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler