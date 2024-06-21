Ukrayna pes etmedi: Slovakya'yı geriden gelerek yendi!
Ukrayna, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ikinci maçında karşılaştığı Slovakya'yı 2-1 mağlup etti.
EURO 2024, E Grubu ikinci maçında Sergiy Rebrov'un ekibi Ukrayna, Francesco Calzona'nın yönetimindeki Slovakya'yı 2-1 yendi.
Düsseldorf Arena'da oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Ukrayna, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Ukrayna'nın gollerini 54. dakikada Mykola Shaparenko ve 80. dakikada Roman Yaremchuk kaydederken, Slovakya'nın tek golünü 17. dakikada Ivan Schranz kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ukrayna gruptaki puanını 3'e yükseltirken, Slovakya ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Ukrayna güçlü rakibi Belçika ile karşılaşırken, Slovakya ise Romanya ile mücadele edecek.
Grupta puan durumu şu şekilde;
1- Romanya (3) - Bir maçı eksik
2- Slovakya (3)
3- Ukrayna (3)
4- Belçika (0) - Bir maçı eksik
Spor Haberleri
- Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti!
- Slovakya'yı geriden gelerek yendi!
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
- Levent Mercan için Galatasaray itirafı!
- Levent Mercan'dan Fatih Karagümrük'e veda!
- Ozan Tufan, Süper Lig'e geri dönüyor!
- Filenin Sultanları yarı final için sahada!
- Avrupa devlerinden Fenerbahçeli yıldıza kanca!
- Türkiye maçı öncesi... Quaresma'dan EURO 2024 açıklaması
- Formula 1'de heyecan İspanya'da devam edecek!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaya Sabancı feci şekilde darbedildi
- Cezaevinde intihara teşebbüs etmiş!
- 'Demokrasiyi öğretememişim'
- Portekizli yıldızdan şoke eden Arda Güler açıklaması
- AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
- Başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı!
- Köpeği istismar ederken yakalandı
- AKP'li başkan karakolda MHP’lilere silah çekti
- Kaya Sabancı kimdir?
- Premier Lig devinden Arda Güler hamlesi!