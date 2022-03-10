Ukrayna, Rus saldırısına sessiz kalan Anatoliy Tymoshchuk'un tüm unvanlarını geri aldı
Ukrayna Milli Takımı formasını en çok giyen isim olan Anatoliy Tymoshchuk, ülkesine yönelik Rus saldırısına sessiz kalarak Zenit St. Petersburg'daki görevine devam edince Ukrayna Futbol Federasyonu tarafından milli takım kayıtlarından çıkarılmasına, Ukrayna'da elde ettiği tüm başarı unvanlarının geri alınmasına karar verildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı Ukraynalı sporcular birlik olmuşken, hatta birçok sporcu cephede direnişlerini sürdürürken yaşananlara sessiz kalan Anatoliy Tymoshchuk için resmi karar alındı.
Ukrayna Futbol Federasyonu, milli takım kayıtlarından ismini kaldırmaya karar verdiği Tymoshchuk'un Ukrayna takımlarıyla elde ettiği başarı unvanlarını da geri aldı.
EN ÇOK FORMA GİYEN OYUNCUYDU
Ukrayna Futbol Milli Takımı'nın en çok formasını giyen isimler sıralamasında Anatoliy Tymoshchuk, zirvede yer alıyordu. 144 kez Ukrayna forması giyen Tymoshchuk'u 111 ile Andriy Shevchenko ve 106 ile Andriy Yarmolenko takip etmekteydi. Ukrayna Futbol Federasyonu, milli takım kayıtlarından sildiği Tymoshchuk'un milli sporcu unvanını da kaybetmesi adına devlet yetkilileri ile iletişime geçti.
ZENIT'TE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatına sessiz kalan eski futbolcu, antrenör olarak da kariyerini Rusya'da sürdürüyordu. Zenit St. Petersburg'da yardımcı antrenör olarak çalışan Anatoliy Tymoshchuk, yaşanan tüm gelişmeler sonrası hiçbir tepki ortaya koymazken Rus ekibindeki görevini de sürdürdü.
3 KEZ YILIN UKRAYNALI FUTBOLCUSU SEÇİLMİŞTİ
Anatoliy Tymoshchuk, Ukrayna futbol tarihinin en önemli isimlerinden biriydi. Milli takım formasını en çok giyen isim olmasının yanı sıra mili takımın birçok ilki başardığı dönemlerde kaptan olarak görev yapmaktaydı.
Shakhtar ile Ukrayna Premier Ligi, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupası zaferleri yaşayan Anatoliy Tymoshchuk, Rus ekibi Zenit ile de Rusya Premier Ligi, Rusya Süper Kupası, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası zaferleri yaşadı.
Daha sonra Bayern Münih'e transfer olan Ukraynalı oyuncu, burada da Bundesliga, DFB Pokal, DFL Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi zaferleri elde etti.
Tymoshchuk, doğduğu şehir Lutsk'ta onursal vatandaşlık ile onore edilmişti.
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