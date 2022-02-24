Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk Rusya'ya tepki gösterdi

24 Şubat 2022 Perşembe, 13:07

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş futbola da yansıdı. Benfica'nın Ukraynalı futbolcusu Roman Yaremchuk, Ajax maçında Rusya'ya tepki gösterdi.



Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşmasında takımının ikinci golünü atan Yaremchuk gol sonrası formasını çıkardı ve Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle ülkesine desteğini göstererek Rusya'yı protesto etti. Takım arkadaşları ve tribünlerdeki taraftarlar, Ukraynalı futbolcunun bu hareketine destek verdi.

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM

Ajax maçı sonrası bir paylaşım yapan 26 yaşındaki oyuncu, "Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Memleketimden binlerce kilometre uzakta, anavatanında gergin olan herkese destek olmak istiyorum, şimdi birleşme zamanıdır. Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna'ya şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Yaremchuk/Instagram

ZINCHENKO'DAN DA TEPKİ

Ukraynalı bir başka futbolcu Oleksandr Zinchenko da Rusya'ya tepki göstermişti. Manchester Cityli futbolcu bir paylaşım yaparak, "Ülkem Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek. Onu vermeyeceğiz. Fikrimi ortaya koymaktan kendimi alamam. Dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Doğduğum, büyüdüğüm ve uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız ülke. Sınırları bozulmadan kalması gereken bir ülke" değerlendirmesinde bulundu.

"BİRLİK OLMALIYIZ"

Ukraynalı teknik direktör Andriy Shevchenko ise "Ukrayna benim vatanım! Hepimiz için zor zamanlardayız ama birlik olmalıyız. Birlikte kazanacağız" yorumunu yaptı.

