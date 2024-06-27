Ülkemizde de forma giymişti: Kamerunlu futbolcu Landry N'Guemo, hayatını kaybetti
Kamerunlu eski futbolcu Landry N'Guemo, 38 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetti. N'Guemo Türkiye'de Akhisar ve Kayserispor formaları da giymişti.
Kamerunlu eski futbolcu Landry N'Guemo, ülkesinde geçirdiği trafik kazasının ardından 38 yaşında hayatını kaybetti.
Landry N'Guemo, 2015-2017 yılları arasında Akhisar Belediye, daha sonra ise 2017 yılında Kayserispor'da oynamıştı.
Kamerunlu eski orta saha oyuncusu, kariyerinde ayrıca; Celtic, Nancy, Bordeaux, ve Saint-Etienne gibi kulüplerin formasını giymişti.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe ile anılıyordu: Kean transferinde sona doğru!
- Kamerunlu futbolcu hayatını kaybetti
- Real Madrid'den ayrılan Nacho yeni takımına imzayı attı
- Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman ve neden ertelendi?
- Fred'den Mourinho itirafı
- Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'e damga vurdu
- 200 milyon liralık vurgun iddiası!
- Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oluyor
- Nuri Şahin'in yardımcıları belli oldu
- Galatasaray'da Burak Güngör'le yollar ayrıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- Koray Aydın istifa etti! İşte açıklama metni
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- Çekya-Türkiye maçında kart rekoru kırıldı!
- Thomas Chory'den skandal sözler!
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
- Yabancıların evliliğine yeni zorunluluk!