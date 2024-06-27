Ülkemizde de forma giymişti: Kamerunlu futbolcu Landry N'Guemo, hayatını kaybetti

Yayınlanma: 27.06.2024 - 17:37

Güncelleme: 27.06.2024 - 17:38

Kamerunlu eski futbolcu Landry N'Guemo, ülkesinde geçirdiği trafik kazasının ardından 38 yaşında hayatını kaybetti.

Landry N'Guemo, 2015-2017 yılları arasında Akhisar Belediye, daha sonra ise 2017 yılında Kayserispor'da oynamıştı.

Kamerunlu eski orta saha oyuncusu, kariyerinde ayrıca; Celtic, Nancy, Bordeaux, ve Saint-Etienne gibi kulüplerin formasını giymişti.