Uluslar Ligi centilmenlik puanı nedir? Uluslar Ligi’nde centilmenlik puanı ne işe yarar?
UEFA Uluslar Ligi’nde grupların son maçları öncesinde ülkeler, bir üst lige çıkma hesapları yapıyor. Peki, Uluslar Ligi centilmenlik puanı nedir? Uluslar Ligi’nde centilmenlik puanı ne işe yarar?
A Milli Takım, Karadağ karşısında kazanması durumunda averaj, atılan-yenilen gol ve centilmenlik puanı hesabı yapmadan doğrudan A Ligi’ne yükselecek. Peki, Uluslar Ligi centilmenlik puanı nedir? Uluslar Ligi’nde centilmenlik puanı ne işe yarar?
ULUSLAR LİGİ CENTİLMENLİK PUANI NEDİR?
Uluslar Ligi’nde takımların sıralamaları belirlenirken puan, averaj, ikili averaj ve atılan-yenilen gollerin eşit olması durumunda centilmenlik puanına bakılıyor. Centilmenlik puanı ise takımların gördükleri kart sayısına göre belirleniyor.
A MİLLİ TAKIM A LİGİ’NE NASIL YÜKSELİR?
Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor. 9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor.
Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak.
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