Yayınlanma: 18.11.2024 - 14:36

Güncelleme: 18.11.2024 - 14:36

A Milli Takım, Karadağ karşısında kazanması durumunda averaj, atılan-yenilen gol ve centilmenlik puanı hesabı yapmadan doğrudan A Ligi’ne yükselecek. Peki, Uluslar Ligi centilmenlik puanı nedir? Uluslar Ligi’nde centilmenlik puanı ne işe yarar?

ULUSLAR LİGİ CENTİLMENLİK PUANI NEDİR?

Uluslar Ligi’nde takımların sıralamaları belirlenirken puan, averaj, ikili averaj ve atılan-yenilen gollerin eşit olması durumunda centilmenlik puanına bakılıyor. Centilmenlik puanı ise takımların gördükleri kart sayısına göre belirleniyor.

A MİLLİ TAKIM A LİGİ’NE NASIL YÜKSELİR?

Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor. 9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor.

Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak.