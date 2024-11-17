Yayınlanma: 17.11.2024 - 12:25

Güncelleme: 17.11.2024 - 12:25

ABD'li sosyal medya kullanıcıları, 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in alternatifi Bluesky platformuna yönelmeye başladı. Peki, X'in alternatifi Bluesky nedir? Bluesky nasıl kullanılır?

BLUESKY NEDİR?

Bluesky, sosyal medya platformlarına yeni bir alternatif olarak geliştirilen bir sosyal ağ projesidir. Jack Dorsey (eski Twitter CEO’su) tarafından başlatılan bu proje, açık ve merkezi olmayan bir yapı üzerine inşa edilmiştir. Bluesky, özellikle geleneksel sosyal medya platformlarının kontrolünü merkezileştirilmiş yapılarından kurtarmayı ve kullanıcıların içerik ve etkileşim üzerindeki kontrolünü artırmayı hedefler.

Sosyal medyada artan sansür, veri gizliliği sorunları ve algoritmik manipülasyonlara tepki olarak geliştirilen Bluesky, kullanıcıların özgürlüğünü artırmayı ve internetin ilk yıllarındaki açık, keşfe dayalı ruhu yeniden canlandırmayı hedefler.

Şu anda beta sürümünde olan Bluesky, davet sistemiyle çalışıyor ve birçok kişi tarafından Twitter’a bir alternatif olarak görülüyor.

BLUESKY NASIL İNDİRİLİR?

Bluesky'yi kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Ancak unutmayın, şu anda Bluesky, davet sistemiyle çalışan bir platformdur ve kullanıcıların katılabilmesi için bir davet koduna ihtiyaç vardır. İşte nasıl başlayacağınız ve kullanacağınız hakkında bir rehber:

1. Bluesky'ye Katılmak için Davet Kodu Edinin

Bluesky şu anda beta sürümünde ve yalnızca davet koduyla kullanıcı kabul ediyor.

Davet kodu:

Bluesky'de zaten üye olan birinden alınabilir.

Sosyal medya platformlarında davet kodu paylaşımı yapan kişilerden bulunabilir.

Bluesky’nin resmi web sitesine giderek bekleme listesine kaydolabilirsiniz.

2. Bluesky Uygulamasını İndirin

Mobil cihazlar için uygulamalar:

Bluesky iOS Uygulaması (App Store'dan indirebilirsiniz).

Bluesky Android Uygulaması (Google Play Store'dan erişebilirsiniz).