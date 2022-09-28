Uluslar Ligi'nin en golcüsü A Milli Takımımız oldu!

28 Eylül 2022 Çarşamba, 07:55

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçlarının bitişiyle Milli Takımımız, oynanan 6 maç sonunda en çok gol atan takım oldu.

Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya ile C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Milli Takımımız, 6 maçta attığı 18 golle grup müsabakalarının en golcü takımı oldu. Millilerimiz adına atılan 18 goller ise şöyle geldi:

Serdar Dursun 4

Cengiz Ünder 2

Halil Dervişoğlu 2

Doğukan Sinik 2

Hakan Çalhanoğlu 2

Merih Demiral

Yunus Akgün

Kaan Ayhan

İsmail Yüksek

Serdar Gürler

Chanot (KK)