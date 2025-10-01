Uluslararası Af Örgütü'nden FIFA ve UEFA’ya İsrail çağrısı!

Uluslararası Af Örgütü, FIFA ve UEFA’yı, İsrail Futbol Federasyonu’nun üyeliğini askıya almaya çağırdı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, “İsrail’in milli futbol takımı Norveç ve İtalya’ya karşı oynayacağı Dünya Kupası eleme maçlarına hazırlanırken, İsrail Gazze Şeridi’nde Filistinlilere soykırım uygulamaya devam ediyor. 800’ün üzerinde sporcu, futbolcu ve spor yetkilisi, İsrail güçlerinin topyekûn yıkım, zorla yerinden etme ve sivilleri aç bırakmaya dayalı kasıtlı bir politika kapsamında öldürdüğü 65 binden fazla kişi arasındadır” diyerek, şunları kaydetti:

“Aynı zamanda İsrail, Filistin toprağını hukuksuz işgalinin bir parçası olarak Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimlerini şiddet kullanarak genişletiyor ve yasadışı ileri karakollarını meşrulaştırmaya çalışıyor. İsrail Futbol Federasyonu’nun, on yılı aşkın süredir yapılan uyarılara rağmen hâlâ bu yerleşimlerden kulüplerin IFA liglerinde oynamalarına izin veriyor olması kepazelikten başka bir şey değildir.”

“FUTBOL BAĞLAMI OLMAYAN BİR BOŞLUKTA OYNANAMAZ”

“Futbolda ve hatta hiçbir spor dalında, İşgal altındaki Filistin toprağındaki yasadışı yerleşimlerden kulüplerin yeri olmamalı. IFA, bu yasadışı yerleşimlerin devamlılığını destekleyen sportif ve ekonomik fırsatlar sağlayarak, İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerine utanmazca ortak oluyor” diyen Agnès Callamard, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Futbol, bağlamı olmayan bir boşlukta oynanmaz. FIFA ve UEFA uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını kabul etmeli ve IFA yasadışı yerleşimlerden kulüplerin liglere katılımını askıya alana kadar, İsrail milli takımları ve kulüp taraflarının uluslararası veya Avrupa futboluna katılmasına izin vermekten vazgeçmelidir.”