İsrail Savunma Bakanı Katz: Gazze’de kalan siviller terörist sayılacak

Katz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentini işgal için geçen ay başlattığı kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun Gazze kentini kuşatmaya "büyük oranda" yaklaştığını savunan Katz, bölgedeki Filistinlilere bir kez daha zorunlu göç çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'ni ikiye ayıran Netzarim Koridoru'nun batısını işgale başladıklarını kaydeden Katz, Gazze kentinden güneye göç etmek isteyen Filistinliler için "bunun son şans olduğunu" ileri sürdü.

Katz, Netzarim Koridoru'nun işgali tamamlandıktan sonra Gazze kentinden güneye geç etmek isteyen Filistinlilerin İsrail ordusunun kuracağı noktalardan geçmek zorunda kalacağını belirtti.

İsrail ordusunun bölgeye saldırılarını sürdüreceğini aktaran Katz, Gazze kentinde "teröristlerin veya terör destekçilerin kalacağını" savunarak topraklarını terk etmeyen Filistinli sivilleri dahi "terörist veya terör destekçisi" olarak değerlendireceklerine işaret etti.

İsrail ordusunun 15 Eylül'de başlayan kara saldırılarına rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki binlerce Filistinli topraklarını terk etmek istemiyor.

Katliamlara ve açlığa rağmen Filistinliler, Gazze kentinde kalmaya devam ediyor.

Filistinli kaynakların verilerine göre, İsrail'in saldırıları ve yardım konvoylarının girişine getirdiği kısıtlamalara rağmen yaklaşık 500 bin Filistinli Gazze kentinde kalarak yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ise ölüm ile toprakları arasında seçime zorlanan ve vatanlarında kalmayı seçen Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak için havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla katliamlarını sürdürüyor.