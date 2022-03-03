Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden Rusya ve Belarus kararı
Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Rus ve Belaruslu sporcuların 2022 Pekin Paralimpik Kış Olimpiyat Oyunları'na katılamayacağını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya, Belarus destekli yaptığı saldırı nedeniyle olağanüstü toplanan ve çarşamba günü yaptığı açıklamayla bu ülkelerin sporcularının oyunlarda tarafsız statüde mücadele edebileceğini duyuran IPC, kararından döndü.
IPC, yaptığı açıklamada, "Sporcuların güvenliğini sağlamak bizim için büyük önem taşıyor. Olimpiyat köyündeki durum giderek kötüleşiyor ve artık savunulamaz hale geldi. Spor ve siyasetin birbirine karışmaması gerektiğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
IPC Başkanı Andrew Parsons da sporcuların "hükümetlerin eylemlerinin kurbanı" olduğu söyledi.
Cuma günü resmi törenle açılışı yapılacak oyunlarda Rusya'dan 71, Belarus'tan da 12 sporcunun mücadele etmesi bekleniyordu.
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