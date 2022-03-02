Rusya - Ukrayna sorusu, Chelsea'nin hocası Thomas Tuchel'i kızdırdı

02 Mart 2022 Çarşamba, 12:01

İngiliz ekibi Chelsea’nin Teknik Direktörü Thomas Tuchel, gazetecilerden kendisine Ukrayna-Rusya savaşı hakkında soru sormayı bırakmasını istedi. Politikacı olmadığını söyleyen Tuchel, kendisini kötü hissettiğini dile getirdi.

Çarşamba günü Luton Town ile oynayacakları FA Cup mücadelesi öncesinde basın toplantısı düzenleyen Alman çalıştırıcı, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş hakkında birkaç soruyla karşılaşınca öfkesine engel olamadı.

Muhabirler, Chelsea’nin Rus milyarder sahibi Roman Abramovich’in üzerindeki baskı nedeniyle kulübü mütevelli heyetine teslim edeceğini açıklamasıyla ilgili olarak Tuchel’e sorular sordu. Ancak savaş ile ilgili soru sorulduğunda, Tuchel gazeteciyi tersledi ve Ukrayna hakkında soru sorulmamasını istedi.

“ARTIK DURMANIZ GEREKİYOR”

Tuchel, Ukrayna’daki durumla ilgili bir soru sormak üzere olan gazetecinin sözünü keserek, “Dinle, dinle, dinle, durmalısın. Ben politikacı değilim. Dürüst olmak gerekirse durmanız gerekiyor. Sadece söylediklerimi tekrar edebilirim ve aynı şeyleri söylemekten dolayı kötü hissediyorum çünkü hiç savaş yaşamadım” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bunun hakkında konuşmak bile kendimi kötü hissettiriyor. Çünkü burada hiçbir şey yapmadan huzur içinde oturuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama bana bu soruları sormayı bırakmalısın. Çünkü sana verecek cevabım yok.”

Kendisine, Abramovic ve Chelsea’nin şu anki durumu hakkında ne düşündüğü sorulan Tuchel, oldukça sinirlendi ve masaya tokat attı.



