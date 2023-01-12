Umar Aminu, Bodrumspor'da

Bodrumspor, Nijeryalı Umar Aminu'yu kiralık olarak renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 20:21
Umar Aminu, Bodrumspor'da
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 27 yaşındaki Aminu Umar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Nijeryalı futbolcu Aminu Umar ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, forvet oyuncusu Umar'ın sezon sonuna kadar Bodrumspor forması giyeceği kaydedildi.


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