Ümit Karan: "Osimhen insanın akli dengesiyle oynar"
Ümit Karan, Samsunspor-Galatasaray maçının ardından Victor Osimhen'in performansıyla ilgili yorumlarda bulundu.
Spor yorumcusu Ümit Karan, Samsunspor-Galatasaray maçının ardından maç hakkında yorumlar yaptı.
Karan, "Sahada bir tane oyuncu vardı, insanın akıl dengesiyle oynar. Böyle bir şey yok ya! Osimhen. "OSIMHEN ÇIKTIĞI İÇİN BÜTÜN BİLDİĞİ DUALARI OKUMUŞTUR"
"Yunus Emre Çift kardeşimiz genç bir oyuncu ama Osimhen oyundan çıktığında bütün bildiği duaları okumuştur. 'Osimhen çıktı, rahatladım.' diye."
"Çocuk perişan oldu ama kimse tutamadı. Bir kenarda bakıyorsun slalom yapıyor, bir kenarda bakıyorsun gol vuruşu yapıyor, bir tarafta bakıyorsun asist yapıyor! Adamı durduramıyorsun ki." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Ümit Karan #victor osimhen #galatasaray
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