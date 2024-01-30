Ümit Karan'dan Galatasaray'a sitem: 'Bizi yok sayacak kadar ne yaptık'
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, Gaziantep FK maçının ardından sarı kırmızılı ekibe sitem etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı Barış Alper'in 89. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.
Sarı kırmızılı ekip, Barış Alper Yılmaz'ın golünü Hollandalı efsane Van Basten'in 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki golüne benzetti ve, "Barış Alper Yılmaz'ın mükemmel golünü izleyemeyenler için..." ifadelerini kullandı.
ÜMİT KARAN'DAN TEPKİ
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, SkySpor Youtube kanalından Galatasaray'ın bu paylaşımına tepki gösterdi.
Karan, Galatasaray formasıyla Manisaspor'a attığı golün kullanılmamasına 'Bizi yok sayacak kadar ne yaptık' sözleriyle sitem etti.
Ümit Karan ayrıca, Lincoln'e verilen plaket için de "Ben biletimi kendim alıyorum. Teşekkür mektubu almadım. Ben bugün çok kırıldım. Çok da üzüldüm. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Gol sayısı olarak ilk 3-4'teyim Galatasaray'da, bir teşekkür yazısı, plaket hak ettiğimi düşünüyorum" dedi.
??? @BatuhanKrdnzz: Sen 99 tane gol attın Galatasaray'da, bir tane plaket verdiler mi?— Sky Spor TR (@Skyspor_Tr) January 29, 2024
??? @umitk99: Ben biletimi kendim alıyorum. Teşekkür mektubu almadım. Ben bugün çok kırıldım. Çok da üzüldüm. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Gol sayısı olarak ilk 3-4'teyim Galatasaray'da, bir… pic.twitter.com/RdmyqqkC2t
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