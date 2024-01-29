Galatasaray'dan Barış Alper'e Van Basten göndermesi!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 22:30

Güncelleme: 29.01.2024 - 22:31

Galatasaray, Gaziantep FK'yı Barış Alper'in golüyle 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın Gaziantep FK karşısındaki golü için sürpriz bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Barış Alper Yılmaz'ın golünü Hollandalı efsane Van Basten'in 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki golüne benzetti ve, "Barış Alper Yılmaz'ın mükemmel golünü izleyemeyenler için..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde: