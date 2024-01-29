Galatasaray'dan Barış Alper'e Van Basten göndermesi!
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın Gaziantep FK karşısında attığı golün ardından Van Basten'in 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda attığı golü paylaştı.
Galatasaray, Gaziantep FK'yı Barış Alper'in golüyle 2-1 mağlup etti.
Barış Alper'den 'Van Basten' golü!pic.twitter.com/odiRXqyX8r— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) January 29, 2024
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın Gaziantep FK karşısındaki golü için sürpriz bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Barış Alper Yılmaz'ın golünü Hollandalı efsane Van Basten'in 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki golüne benzetti ve, "Barış Alper Yılmaz'ın mükemmel golünü izleyemeyenler için..." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:
Barış Alper Yılmaz'ın mükemmel golünü izleyemeyenler için... ?????>?#GSvGFK pic.twitter.com/0ErJXg8yQE— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 29, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- 16 Temmuz devleti!
- Saray yeni anayasa için kılıf buldu!
- Saat verildi... Artarak devam edecek
- 'Soylu ve İçten beni öldürttürecek'
- Ece Güner'den Akşener’i kızdıracak sözler
- 'Uzatırsam vururlar beni'
- CHP'den YSK'ye 'oy pusulası' itirazı
- KYK yurdunda 'ülkücü' karşılaması
- Marmara'da kar yağışı etkili olacak!
- Kilise saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı