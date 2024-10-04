Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Yayınlanma: 04.10.2024 - 20:22

Güncelleme: 04.10.2024 - 20:22

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Letonya ve 15 Ekim Salı günü deplasmanda Norveç ile oynayacağı 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Gökhan Gönül yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular, 6 Ekim Pazar günü saat 22.00'de Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak.

Ümit Milli Takım'ın Letonya ve Norveç maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor)

Defans: Serdar Saatçı (Trabzonspor), Ravil Tagir (Al-Jazira), Emin Bayram (Westerlo), Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Taha Altıkardeş (Göztepe), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Metehan Baltacı (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Yasin Özcan (Kasımpaşa)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Livan Burcu (Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Burak İnce (Slask Wroclaw), Emircan Gürlük (Orenburg), Doğuhan Aral Şimşir (Midtylland)

Forvet: Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Erencan Yardımcı (Sturm Graz), Ali Akman (Dender)