Ümit Milli Takım, gruptan çıkma şansını kaybetti
Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Takım, evinde İrlanda'ya 1-0 kaybetti.
Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Levent Sürme'nin yönetimindeki Ümit Milli Takım, James Crawford'un ekibi İrlanda ile karşılaştı.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip İrlanda 1-0 kazanırken gol, 84. dakikada Sam Curtis'ten geldi.
Ümit Milli Takım'da kaptan Serdar Saatçı, 65. dakikada sakatlanarak yerini Hamza Güreler'e bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Ümit Milli Takım 7 puanda kalarak play-off şansını zora sokarken, İrlanda 16 puana ulaşmış oldu. Milliler, gruptan çıkma şansını kaybetti.
Grubun diğer maç haftasında Ümit Milli Takım deplasmanda San Marino ile karşılaşırken, İrlanda sahasında Letonya ile karşılaşacak.
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