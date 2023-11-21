Ümit Milli Takım, kendi sahasında Norveç'e geçit vermedi!
Ümit Milli Takım, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu 5. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Norveç'i 2-0 mağlup etti.
Ümit Milli Takım, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 1'de Norveç U21 Milli Takımı'yla karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan maçı Türkiye 2-0'lık skorla kazandı.
Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Cihan Çanak ve 64. dakikada Erencan Yardımcı attı.
SIRADAKİ RAKİP İTALYA
Bu sonucun ardından Türkiye, 6 puana yükseldi. Norveç, 9 puanda kaldı.
Türkiye, bir sonraki maçta İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Norveç, sahasında San Marino'yu ağırlayacak.
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