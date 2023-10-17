Ümit Milli Takımımız, Letonya'ya kaybetti!

Ümit Milli Takımımız, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında Letonya'ya 2-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:12
Ümit Milli Takımımız, Letonya'ya kaybetti!
Abone Ol google-news

Ümit Millî Takımımız, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında Letonya ile karşılaştı.

Letonya'da oynanan maçı milliler 2-1 kaybetti. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 26. dakikada Vapne, 80. dakikada Melnis kaydetti. Milli takımın golü ise 15. dakikada Erencan Yardımcı'dan geldi.

Ümit Milli Takım bu sonuçla grupta 3 puanla 5. sırada yer aldı. Letonya, 7 puanla 2. srıaya yerleşti.

Grubun diğer maçında Türkiye, Norveç'i ağırlayacak. Letonya ise İtalya'ya konuk olacak.


Ümit Milli Takım Letonya 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası

En Çok Okunan Haberler