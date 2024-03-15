Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İtalya maçları aday kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 18:22
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Abone Ol google-news

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 22 Mart Cuma günü özel maçta İstanbul'da Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup elemelerinde Ferrara şehrinde İtalya ile karşılaşacak.

2002 ve üstü doğumlu oyunculardan oluşan Ümit Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı karşılaşma, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grubundaki altıncı sınavı olacak.

Teknik direktör Levent Sürme yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Kaleciler: Doğan Alemdar (Troyes), Emre Bilgin (VavaCars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)

Defans: Serdar Saatçı (Braga), Emin Bayram, Ravil Tagir (Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)

Orta Saha: Bartuğ Elmaz (EMS Yapı Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Livan Burcu (Sandhausen), Vefa Temel (İstanbulspor)

Forvet: Emircan Gürlük (Orenburg), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor), Enis Destan (Trabzonspor), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais)


Ümit Milli Futbol Takımı haberleri Ümit Milli Takım haberleri türkiye haberleri Gürcistan haberleri italya haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yaşamın nasıl başladığı okyanuslarda bulundu: Bilim derin gizemi çözüyor

Yaşamın nasıl başladığı okyanuslarda bulundu: Bilim derin gizemi çözüyor
Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’

Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’
'Hayalim Manchester United' demişti: İsmail Yüksek'e Premier Lig'den sürpriz talip

'Hayalim Manchester United' demişti: İsmail Yüksek'e Premier Lig'den sürpriz talip
15 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta’da yapılan Kızartılmış güllaç tarifi… Kızartılmış güllaç nasıl yapılır?

15 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta’da yapılan Kızartılmış güllaç tarifi… Kızartılmış güllaç nasıl yapılır?
Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor

Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor
Ev yapımı lezzet: Tavuk göğsü tatlısı tarifi

Ev yapımı lezzet: Tavuk göğsü tatlısı tarifi
Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şoke etti!

Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şoke etti!