Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda Danimarka maçı öncesi değişiklik yapıldı.
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu 5. hafta maçında 16 Kasım Salı günü Danimarka ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sarı kart cezalısı Aytemiz Alanyasporlu Umut Güneş, kırmızı kart cezalısı MKE Ankaragücü futbolcusu Ali Kaan Güneren ve dedesi vefat eden Bursasporlu Batuhan Kör, aday kadrodan çıkarıldı.
Fraport TAV Antalyaspor'dan Erkan Eyibil ile Çaykur Rizespor'dan Zafer Görgen ise aday kadroya dahil edildi.
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