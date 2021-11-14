Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

14 Kasım 2021 Pazar, 13:23

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu 5. hafta maçında 16 Kasım Salı günü Danimarka ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sarı kart cezalısı Aytemiz Alanyasporlu Umut Güneş, kırmızı kart cezalısı MKE Ankaragücü futbolcusu Ali Kaan Güneren ve dedesi vefat eden Bursasporlu Batuhan Kör, aday kadrodan çıkarıldı.

Fraport TAV Antalyaspor'dan Erkan Eyibil ile Çaykur Rizespor'dan Zafer Görgen ise aday kadroya dahil edildi.