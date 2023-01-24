Ümraniye Başkanı Tarık Aksar: 'Jorge Jesus özür dilemezdi!'

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 07:48

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 07:48

Hangi Kredi Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a yine tepki gösterdi.

Jorge Jesus'un "Trabzonspor ile Galatasaray bu statta oynamadı. Başka statta oynadılar ve atmosfer güzeldi. Stat ve taraftarlarla ilgili bir şey demedim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" şeklindeki sözleri, Ümraniyespor cephesinde samimi bulunmadı.

Başkan Tarık Aksar, konuyla ilgili olarak Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ile maçımız berabere bitse, Jorge Jesus özür dilemezdi." dedi.

Ayrıca Tarık Aksar "15 puanımız hakemle gitti. İptal edilen golden önce Michy Batshuayi yumruk atıyor. Maçtan sonra açıklama yapıyorlar, bunlar tamamen algı." ifadelerini kullandı.