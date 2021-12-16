Ümraniyespor, Bursaspor'u 4 golle yıktı
Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor, kendi sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor, kendi sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.
Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmada Ümraniyespor'u galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Yacine Bammou, 61. dakikada Kartal yılmaz, 84. dakikada Serkan Göksu ve 85. dakikada Burak Altıparmak (kendi kalesine) kaydetti. Konuk Bursaspor'un tek golü ise 68. dakikada İsmail Yüksek'ten geldi.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor, üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 33'e çıkardı. Bursaspor ise 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Denizlispor deplasmanına konuk olacak. Bursaspor, kendi sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.
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