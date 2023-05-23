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Ümraniyespor, Geraldo ile yollarını ayırdı

Süper Lige veda eden Ümraniyespor, Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 17:20
Ümraniyespor, Geraldo ile yollarını ayırdı
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Süper Lige veda eden Ümraniyespor, Angolalı futbolcusu Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada ''Kulübümüz, Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Angolalı futbolcu bu sezon Ümraniyespor formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 


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