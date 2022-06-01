Umut Bozok, Galatasaray için bekliyor!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas'ın Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok'un transferi için daha önce kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Sezon başında geldiği Kasımpaşa'da gol kralı olan ve müthiş bir sezonu geride bırakan 25 yaşındaki golcüyle, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın uzun süre önce prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.
Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, küçüklüğünden beri Galatasaraylı olan ve yakın zamana kadar bunu her fırsatta dile getiren Umut, Sarı-kırmızılıların teklifinden sonra kulübünden izin isterken, Kasımpaşa cephesinde de herhangi bir sorun olmadığı bildirildi. Ancak Galatasaray'da yaşanan ibrasızlık ve seçim süreçleri, bu transferin sekteye uğramasına yol açtı. Buna rağmen tarafların transfer görüşmesini henüz rafa kaldırmadığı ve beklemeye geçtiği öğrenildi.
ÖDEME TAKVİMİ DE HAZIR
Golcü futbolcu da kendisine çok sayıda teklif gelmesine rağmen, Galatasaray'ın 11 Haziran'da yapılacak olan kongresini bekleme kararı aldı. Umut Bozok'un bonservisiyle ilgili taksit ve uzun vadeli ödeme seçenekleri gibi detayların da konuşulduğu, aynı programı yeni seçilecek olan yönetimin de kabul etmesi durumunda, bu transferin gerçekleşmesinin çok yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.
İKİ HAYALİ BİRDEN VAR
Sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan ve henüz Ay-Yıldızlı formayı giyemeyen Umut Bozok'un en büyük hayali, 11 Haziran'dan sonra hem Galatasaray'la sözleşme imzalamak hem de yeniden Türk Milli Takımı'na davet edilmek. Kasımpaşa'dan önce futbol kariyerini Fransa'da sürdüren Umut, Troyes ve Lorient gibi takımlarda görev yapmıştı. Yıldız futbolcu her ne kadar Kasımpaşa'ya kiralık gelmiş olsa da, satın alma opsiyonu kullanılarak kendisinin bonservisi alınmış oldu.
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