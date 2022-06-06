Umut Bozok'tan Galatasaray açıklaması

06 Haziran 2022 Pazartesi, 22:59

Transferin gözde isimlerinden Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok, kariyerine dair açıklamalar yaptı. Transfer iddialarını yalanlayan genç futbolcu Süper Lig'deki oyuncuların performanslarını değerlendirdi.

"CİDDİ BİR ŞEY YOK"

Antalyaspor'un genç hocası Nuri Şahin'den övgü dolu sözlerle bahseden Bozok, "Bence Nuri Hoca, 3-4 sene sonra Avrupa'da büyük takımlara gidebilir. Türkiye'de büyüklere gitmeden direkt Avrupa'ya gidebilir, hak ediyor. Antalyaspor çok iyi futbol oynuyor. Nuri hoca inanılmaz birisi" diye konuştu.

Bozok, geçirdiği sakatlık sebebiyle her gün tedavi gördüğünü belirtti.

Galatasaray iddialarını yanıtlayan Bozok, "Galatasaray ile ilgili şu an bir şey yok, açık söylüyorum ciddi bir şey yok. Tatildeyim. Kasımpaşa'ya bir sene kiralık gelmiştim, şimdi Lorient'e dönüyorum" dedi.

"GALATASARAY'IN KEREM'E İHTİYACI VAR"

Bozok, Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme'yi çok beğendiğini söylerken "Nwakaeme inanılmaz bir topçu. Çok kaliteli, çok güçlü, çok hızlı. Ligin en iyi futbolcularından biri" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de kendisine zorluk çıkartan savunma oyuncularını örnek veren Bozok, "Bu sene beni en çok zorlayan stoperler; Kim Min Jae, Serdar Aziz, Marcao, Denswil, Abdülkerim Bardakçı" dedi.

Galatasaraylı genç yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu beğendiğini belirten Bozok, "Kerem, inanılmaz bir futbolcu. Çok genç, daha geliştirecek kendisini. Bence Avrupa'ya gitse iyi olur. Galatasaray'da kalsa da iyi olur onun için. Galatasaray'ın gelecek sezon hedefi Avrupa ve Kerem'e ihtiyacı var" diye konuştu.

"ARDA GÜLER GELECEĞİN YILDIZI"

Bozok, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'ı da överken "Rachid Ghezzal, benim arkadaşım, yılan gibi, her şeyi yapar. Şut, bacak arası, frikik her şey var onda" ifadelerini kullandı.

Kendisini en çok zorlayan kaleciyi de açıklayan genç forvet, "En çok zorlayan kaleci Uğurcan. Kedi gibi, her yere atlıyor. Altay da aynı. Benim bir pozisyonumu çok iyi kurtarmıştı Altay. Muric de inanılmaz, adam iki metre, kaleyi bile görmüyorsun" dedi.

Bozok, Son olarak Fenerbahçeli genç yıldız Arda Güler'e de değinerek "Arda Güler, Türkiye'de geleceğin yıldızı" ifadelerini kullandı.