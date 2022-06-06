Sivasspor, Rıza Çalımbay ile devam dedi

06 Haziran 2022 Pazartesi, 18:06

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivas'ın takımı, Sivas'ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile üst üste 4. sezonda da yolumuza devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sözleşmesi 1 yıl uzatıldığı öğrenilen tecrübeli teknik adam için salı günü saat 09.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

ÇALIMBAY YÖNETİMİNDE TÜRKİYE KUPASI ZAFERİ

Teknik direktör Rıza Çalımbay, 2010-2011, 2011-2012, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında Sivasspor'u çalıştırmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, Rıza Çalımbay yönetiminde geçen sezon ligi 54 puan toplayarak 10. sırada tamamlamıştı.

Çalımbay yönetimindeki Sivas temsilcisi, bu yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez müzesine götürmeyi başarmıştı.