Trabzonspor, Edinson Cavani ile ilgileniyor
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor forvet transferi yapacak. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir golcü arayan Trabzonspor, son olarak Premier Lig'de oynayan Edinson Cavani için görüşme yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililerin forvet hattına ünlü bir golcüyü transfer edeceği iddia edildi. İddiaya göre; Trabzonspor, Uruguaylı golcü Edinson Cavani için harekete geçti.
TRABZONSPOR, CAVANI İÇİN ADIM ATTI
TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, tecrübeli golcünün menajeriyle görüşme yaptı. Ancak; bu görüşme henüz ciddi bir boyuta ulaşmadı. Abdullah Avcı'nın ısrarcı olması durumunda transferde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.
GEÇEN SEZON DÜZENLİ OYNAYAMADI
Son olarak İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Edinson Cavani, 2021-22 sezonunu 20 maçta 2 gol 2 asistle tamamladı. Cavani, 2020-21 sezonunda ise 39 maçta 17 gol 5 asist üretti.
FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI
Daha önce transferde Fenerbahçe ile de anılan Cavani, Fransa'da Paris Saint Germain, İtalya'da Napoli ve Palermo, ülkesi Uruguay'da da Danubio'da oynadı.
5 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE YILLIK MALİYET
İtalya ve Uruguay vatandaşlığı bulunan oyuncu, United'a Cristiano Ronaldo'nun gelişinin ardından önce 7 numarayı Portekizli oyuncuya kaptırmış sonra da tam anlamıyla gözden düşmüştü. Fenerbahçe'nin temas kurduğu dönemlerde oyuncunun yıllık 5 milyon Euro'nun üstünde bir talepte bulunduğu konuşulmuştu.
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