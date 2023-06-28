Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu

Yayınlanma: 28.06.2023 - 10:34

Güncelleme: 28.06.2023 - 10:36

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarında hız kesmeden devam ediyor.

Umut Nayir için temaslarını sürdüren sarı lacivertliler, Eyüpspor ile görüşmelere başladı.

35 MİLYON TL İSTEDİ

Basında Eyüpspor ile anlaştığı iddiaları yer alırken milli futbolcunun da Fenerbahçe'den istediği ücret ortaya çıktı.

TRT Spor'un haberine göre, Umut Nayir, sarı lacivertli ekipten yıllık 35 milyon TL talep etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de en çok gol atan yerli futbolcu olan 30 yaşındaki forvet, kiralık olarak forma giydiği Ümraniyespor'da 17 gol atarak göz doldurmuştu.

Ayrıca, Türkiye Kupası'nda da 1 gol atan 29 yaşındaki forvet, toplamda 3 asist yapmıştı.