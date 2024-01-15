Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'de yedek kalan ve EURO 2024 öncesi daha çok süre almak isteyen Umut Nayir'in yeni adresi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 20:58
Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu!
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Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Umut Nayir, Süper Lig takımlarından Pendikspor'a kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüp, Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen Profesyonel Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir'in kiralık transferi konusunda Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz" denildi.

Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 6 maçta 97, UEFA Konferans Ligi'nde 7 karşılaşmada 98 dakika süre alan 30 yaşındaki Umut Nayır gol bulamadı.


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