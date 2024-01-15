Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı: Advocaat'tan sürpriz imza!
Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı ile anlaşma sağladı.
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76 yaşındaki Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'dan şaşırtan bir anlaşma geldi.
Deneyimli teknik adam, Curaçao Milli Takımı ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Son olarak ADO Den Haag'ı çalıştıran Dick Advocaat, takımın başında çıktığı 25 maçta 1.64 puan ortalaması tutturmuştu.
Advocaat, 2016-2017 sezonunda ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.
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