Ünal Aysal, İnan Kıraç ve Adnan Öztürk buluştu

01 Haziran 2022 Çarşamba, 20:14

Galatasaray'da yaklaşan başkanlık seçimi öncesi 3 önemli isim bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı camianın önemli isimleri Ünal Aysal ve İnan Kıraç, seçimde Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde yer alan Adnan Öztürk ile buluştu.

Bu anları Adnan Öztürk'ün kızı Yasemin Öztürk, sosyal medya hesabından paylaştı. Yasemin Öztürk, paylaşımında, "İnan Kıraç ve Ünal Aysal abilerim ve babamla derin bir Galatasaray sohbeti izliyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu 11 Haziran günü yapılacak.



