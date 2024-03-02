Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 12:19
Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.

UNION BERLİN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Alten Försterei Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

UNION BERLİN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Christian Dingert'in yöneteceği karşılaşma TİVİBU SPOR 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Union Berlin, ligde oynadığ son maçta sahasında Heidenheim ile 2-2 berabere kalmıştı. 

Borussia Dortmund ise sahasında karşılaştığı Hoffenhaim'a 3-2 mağlup olmuştu. 


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