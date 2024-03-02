Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.
UNION BERLİN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Alten Försterei Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
UNION BERLİN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Christian Dingert'in yöneteceği karşılaşma TİVİBU SPOR 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Union Berlin, ligde oynadığ son maçta sahasında Heidenheim ile 2-2 berabere kalmıştı.
Borussia Dortmund ise sahasında karşılaştığı Hoffenhaim'a 3-2 mağlup olmuştu.
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