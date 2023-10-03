Union Berlin - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türk futbolcu Serdar Saatçı'nın formasını giydiği Braga, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Urs Fischer yönetimindeki Union Berlin, kendi sahasında Artur Jorge'nin ekibi Braga ile karşı karşıya gelecek.
UNION BERLIN - BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UNION BERLIN - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sırp hakem Srdan Jovanovic'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Union Berlin, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'e 1-0 mağlup olmuştu.
Braga ise kendi sahasında ağırladığı Napoli'ye 2-1 yenilmişti.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri kimliğini açıkladı
- 4 müze 100 gün boyunca ücretsiz!
- Halk TV'den 'Ayşenur Arslan' kararı
- Operasyon Soylu'dan gizlendi mi?
- İYİ Parti'de flaş hareketlilik
- Şampiyonlar Ligi'nde büst krizi: Maç iptal edildi!
- Çetelere çökmenin maliyeti ne kadar?
- Enflasyon yılın zirvesinde!
- Yedi gündelik eşyanın kullanımına yasak!
- Polis, tartıştığı öğretim görevlisi kadını öldürdü