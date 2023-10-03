Union Berlin - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk futbolcu Serdar Saatçı'nın formasını giydiği Braga, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 12:06
Union Berlin - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Urs Fischer yönetimindeki Union Berlin, kendi sahasında Artur Jorge'nin ekibi Braga ile karşı karşıya gelecek.

UNION BERLIN - BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

UNION BERLIN - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırp hakem Srdan Jovanovic'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Union Berlin, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'e 1-0 mağlup olmuştu.

Braga ise kendi sahasında ağırladığı Napoli'ye 2-1 yenilmişti.


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