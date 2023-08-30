Eski Fenerbahçeli Bruma, Braga'nın 11 yıllık özlemine son verdi

Eski Fenerbahçeli futbolcu Bruma'nın formasını giydiği Braga, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Panathinaikos'u 1-0 mağlup ederek grup aşamasına katılmaya hak kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 15:41
Eski Fenerbahçeli Bruma, Braga'nın 11 yıllık özlemine son verdi
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Eski Fenerbahçeli Bruma, Braga'nın Panathinaikos'u eleyip Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırdığı maça da damga vurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Braga, Panathinaikos ile eşleşmiş ve Portekiz'deki ilk maçı 2-1 kazanmıştı.

TEK GOL BRUMA'DAN

Kritik eşleşmenin Yunanistan ayağından da 1-0'lık zaferle çıkan Braga, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Portekiz temsilcisine zaferi getiren golü ise 83. dakikada Bruma kaydetti.

Böylece Braga 11 yılın ardından ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alma hakkı kazandı.


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