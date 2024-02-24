Union Saint-Gilloise'den Fenerbahçe açıklaması!

Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, Konferans Ligi'ndeki Fenerbahçe eşleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 16:27
Union Saint-Gilloise'den Fenerbahçe açıklaması!
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Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eşleşmelerini değerlendirdi.

Blessin, "Edin Dzeko ve Michy Batshuayi gibi büyük isimlerin yer aldığı harika bir takım. Harika bir atmosfer olacak. Futbolculuk kariyerimde kısa bir süre Türkiye'de oynamıştım ve atmosfer harikaydı. Ayrıca birçok Türk taraftarın da Belçika'da olacağını düşünüyorum" dedi.

"FİORENTİNA'NIN ÇIKMASI İÇİN UMUTLUYDUM" 

Alman teknik adam sözlerine, "Fiorentina'nın çıkması için umutluydum. Belki bir sonraki turda onlarla karşılaşırız. Adım adım ilerleyeceğiz" diye devam etti.

"HER ŞEYİ DOĞRU YAPTIK" 

Konferans Ligi'nde Eintracht Frankfurt'u elemelerini de değerlendiren 50 yaşındaki teknik adam, "Bize karşı çok defansif bir yaklaşım sergilediler. Kontrol bizdeydi, gergin değildik ve basit top kayıpları yapmadık. Her şeyi doğru yaptık" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 7 Mart'ta deplasmanda, rövanşı ise 14 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak.


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