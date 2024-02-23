Son Dakika: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 15:16

Güncelleme: 23.02.2024 - 15:24

Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu.

Konferans Ligi'nin son 16 turunda eşleşmeler İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Fenerbahçe, son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler ilk maçı 7 Mart'ta, rövanş maçını 14 Mart'ta oynayacak.

Konferans Ligi eşleşmeleri şu şekilde:

Servette - Viktoria Plzen

Ajax - Aston Villa

Molde - Club Brugge

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe

Dinamo Zagreb - PAOK



Strum Graz - Lille

Maccabi Haifa - Fiorentina

Olympiakos - Maccabi Tel Aviv

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ TAKVİMİ

Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta oynanacak.

Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak.

Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.