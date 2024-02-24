Belçika'da gündem Fenerbahçe: 'Union Saint-Gilloise, İstanbul cehennemine gidiyor'

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşmesi Belçika basınında büyük ses getirdi. Belçika basını, eşleşmeyi "Union, İstanbul cehennemine gidiyor" sözleriyle yorumladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 10:00
Belçika'da gündem Fenerbahçe: 'Union Saint-Gilloise, İstanbul cehennemine gidiyor'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti. Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe eşleşmesi Belçika basınında da ses getirdi. 

İşte Belçika basınındaki Fenerbahçe yorumları: 

Sporza: "Belçika Ligi lideri, Avrupa mücadelesinde Eintracht Frankfurt'u elemesinin ardından bir kez daha büyük bir isme hazırlanacak. Union, Michy Batshuayi'nin takımı Fenerbahçe ile karşılaşacak."

"UNION İÇİN ZORLU KURA"

Voetbal 24: "Kura çekiminde Belçika temsilcileri için büyük bir fark oluştu. Union için zorlu kura, Club Brugge'ün şansı daha fazla. Brugge, Norveç'ten Molde ile karşılaşacak. Union için ise daha zorlu bir kura oldu. Türk takımı Fenerbahçe'ye karşı oynayacaklar. Michy Batshuayi de orada oynuyor."

"UNION İSTANBUL CEHENNEMİNE GİDİYOR"

HLN: "Union Saint-Gilloise, İstanbul cehennemine gidiyor; Michy Batshuayi ve Fenerbahce ile tanışıyor. Brüksel takımı, üst düzey bir Türk kulübüyle karşılaşacak. Bunun anlamı: cehennem gibi bir atmosfer ve çok sayıda büyük isim. Edin Dzeko kaptan ve gol kralı. Michy Batshuayi genelde yedek kalsa da Avrupa'da forma şansı buluyor. Dusan Tadiç soldan tehlike yaratıyor. Diğer güçlü oyuncular ise Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Dominik Livakovic. Leonardo Bonucci sıklıkla yedek kulübesinde yer alıyor. Bu F.Bahçe'nin kalitesi var."

"GÜZEL AMA BİR O KADAR DA ZOR BİR EŞLEŞME" 

De Morgen: "Union Saint-Gilloise, Brugge'a göre daha az avantajlı bir kura çekti. Michy Batshuayi ve Fenerbahce ile karşı karşıya gelecekler. Brüksel takımı için güzel ama bir o kadar da zor bir eşleşme.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ KULÜBÜ"

Voetbal Belgie: "Union, Türkiye'nin en iyi kulübü Fenerbahçe ile eşleşti. Fenerbahçe'nin kadrosunda Michy Batshuayi, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski gibi önemli isimler bulunuyor."


fenerbahçe haberleri Union Saint-Gilloise haberleri UEFA Konferans Ligi haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'ye Saint-Gilloise uyarısı! 'Muhtemel rakipler arasındaki en iyi...'

Fenerbahçe'ye Saint-Gilloise uyarısı! 'Muhtemel rakipler arasındaki en iyi...'
Belçika Ligi'nde lider! Fenerbahçe'nin rakibi Saint-Gilloise'den dikkat çeken notlar!

Belçika Ligi'nde lider! Fenerbahçe'nin rakibi Saint-Gilloise'den dikkat çeken notlar!
Son Dakika: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Son Dakika: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Konferans Ligi'nde favoriler arasında: Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı güncellendi!

Konferans Ligi'nde favoriler arasında: Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı güncellendi!
AKP standını ziyaret etti! Ekrem İmamoğlu’na üyelik teklifi

AKP standını ziyaret etti! Ekrem İmamoğlu’na üyelik teklifi
Talimat 'Nurcu'dan: MEB liselerdeki biyoloji müfredatına 'yaratılış felsefesi' eklemeye hazırlanıyor

Talimat 'Nurcu'dan: MEB liselerdeki biyoloji müfredatına 'yaratılış felsefesi' eklemeye hazırlanıyor
Dilan Polat’ın hesabından 4 ay sonra ilk kez paylaşım yapıldı!

Dilan Polat’ın hesabından 4 ay sonra ilk kez paylaşım yapıldı!
Twitch'e Türkiye'den erişim engeli getirildi

Twitch'e Türkiye'den erişim engeli getirildi
Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı

Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı
Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat isyan etti: 'Sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı'

Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat isyan etti: 'Sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı'
Tiran gezisi ile ilgili her şey… Türklere Avrupa’da vizesiz kapılarını açan şehir!

Tiran gezisi ile ilgili her şey… Türklere Avrupa’da vizesiz kapılarını açan şehir!