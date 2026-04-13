Üniversiteliler bu yarışta buluşuyor

Urla Yelkenci Topluluğu (URİYAT) ve Urla Yat Kulübü iş birliğiyle, Jimmy Key ana sponsorluğunda düzenlenecek 15. Jimmy Key Universail YelkenYarışları’na farklı üniversitelerden çok sayıda takımın katılması bekleniyor. Her yıl 300’den fazla sporcunun yer aldığı organizasyonda katılımcıların yaklaşık 250’sini üniversite öğrencileri oluşturuyor. Yarışlara katılan tüm teknelerde mutlaka üniversite ekipleri yer alırken, bu kriteri karşılamayan tekneler organizasyona dahil edilmiyor. Minimum 25, maksimum 50 teknenin yarıştığı etkinlikte, bazı üniversiteler birden fazla takımla yarışlarda temsil edilebiliyor.

KIYIDA 50 KAPTAN VE YARDIMCILARI GÖREVDE OLACAK

Organizasyon kapsamında iki gün boyunca düzenlenecek yarışlarda, üniversite yelken takımları belirlenen rotalarda kıyasıya mücadele ederken, denizcilik kültürü ve sporun birleştirici gücü bir kez daha ön plana çıkacak. Cumartesi günü iki, pazar günü ise bir olmak üzere toplam üç yarış gerçekleştirilecek. Yarış rotaları yıllara göre değişiklik gösterebilse de, Ege’nin eşsiz adaları etrafında şekillenen parkurlar sporculara hem stratejik hem de görsel açıdan zengin bir deneyim sunuyor. Rota, kıyıdan açıldıktan sonra sırasıyla Taş Ada, Pırnallı Adası, Alman Adası, Küçük Çiçek Adası, Büyük Çiçek Adası ve en kuzeyde Hekim Adası etrafında şekillenirken; parkur boyunca bu adalar referans alınarak dönüşler yapılıp yeniden başlangıç noktasına dönülecek. Organizasyon sürecinde yaklaşık 50 kaptan ve kaptan yardımcıları da karasal hizmetlerde görev alarak yarışların sorunsuz şekilde gerçekleşmesine katkı sağlıyor.

ÜNİVERSİTELİLER RÜZGÂRIN İZİNDE YARIŞACAK

Her yıl büyüyen katılımıyla dikkat çeken Jimmy Key Universail Yelken Yarışları, üniversite gençliğini denizle buluşturan en önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu yılki yarışlarda da Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen ekiplerin Urla’nın masmavi sularında performanslarını sergilemesi bekleniyor. Takımlar, iki gün sürecek organizasyonda farklı rotalarda yarışarak hem strateji hem de ekip uyumunu test edecek. Coğrafi yarışlar ve filo mücadeleleriyle şekillenecek programın sonunda dereceye giren ekipler düzenlenecek ödül töreninde kupalarına kavuşacak. Yarışlar yalnızca sportif bir rekabet ortamı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda üniversite öğrencileri için doğayla bağ kurabilecekleri, yeni deneyimler kazanabilecekleri ve farklı üniversitelerden sporcularla tanışabilecekleri bir platform oluşturuyor.

“GENÇLERİN RÜZGÂRLA KURDUĞU BAĞI ÖNEMSİYORUZ”

Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, yarışlarla ilgili değerlendirmesinde gençlerin sporla kurduğu bağın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Jimmy Key olarak gençlerin doğayla, denizle ve sporla kurduğu bağı çok değerli buluyoruz. Universail Yelken Yarışları da bu yaklaşımın en güzel yansımalarından biri. Her yıl farklı üniversitelerden gençlerin aynı rotada buluştuğunu görmek bize büyük mutluluk veriyor. 15. kez düzenlenecek bu organizasyonun da sporun birleştirici gücünü ve takım ruhunu bir kez daha ortaya koyacağına inanıyoruz.”