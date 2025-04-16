Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme! 'Kadıköy'den duyulsun'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 14:51

Güncelleme: 16.04.2025 - 14:51

Galatasaray'ın Divan Kurulu toplantısında konuşan Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Artık Florya'yı bırakıyoruz. Florya'dan Kemerburgaz'a kısmen taşındık. Taşınma, A Takım için bitti.Riva'da inşai faaliyetlerimiz, müteahhitin değişmesiyle akamete uğramıştı. Yeni formatıyla çok önemsediğim inşai faaliyetler başladı. Sözleşmeler yeniden yapıldı. Sizler de sevineceksiniz. Galatasaray çok önemli mali getiriye sahip olacak.

Galatasaray Adası'nın özellikle sağdaki ve soldaki havuz bölümleri kazık üzerindeydi. Kazıkların çürümesi ve taşıyıcı özelliklerini kaybetmesinden dolayı inşai faaliyetimiz devam ediyor. Kazıklar yeniliyor, büyük bir kısmı yapıldı. Adayı işletmeye açmış vaziyetteyiz. Sizlere rahatsızlık vermeyecek şekilde çalışmalar devam ediyor. Buranın boğaz üzerinde olması, su üzerinde imalat yapılması özel çalışma gerektiriyor.

Galatasaray için yaptığımız çalışmalarda tek amacımız, Galatasaray'ın sahip olduğu değerleri en doğru şekilde kullanmak ve kulübümüzün geleceğe en güçlü şekilde ulaşımını sağlamak. Bu değerleri, her toplantıda her zeminde anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın gerçekten dünyaca ünlü, çok iyi tanınan spor markası olması, bir sivil toplum kuruluşu özelliğine sahip olması, bu değerlerin önümüzdeki yüzyıllara taşınması için değer taşıyor. Benim ve arkadaşlarımın, bunları değerlendirmedeki hassasiyetleri üst seviyede devam etmektedir.

Dün akşam aldığımız galibiyetle birlikte erkek basketbol takımımız, tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kaldı. Erkek voleybol takımımız, Fenerbahçe'ye karşı 3-0 gibi net bir skorla kazandığı maçın rövanşına çıkacak. Bugün de net bir galibiyet alıp adını finale yazdıracağından son derece eminim. Hepimizi gururlandıran kadın voleybol takımımız, yarın akşam üçüncülük maçına çıkacak. Hafta sonu tekerlekli sandalye basketbol takımımız şampiyonluk için son maçına çıkacak.

Tüm takımlarımız için kuvvetli bir alkış istiyorum. Kuvvetli alkışın esası, bunun Kadıköy'den duyulmasıdır. Öyle değil mi Sami Ağabey?

Söz verdiğimiz üzere her sene üstüne koya koya gidiyoruz. En önemlisi, ayağımızı yorganımıza göre uzatarak gidiyoruz. İhtiyacımız olan tesisleri tamamladığımız vakit, tüm takımlarımız sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın da en üstünde yer alacaktır.

Tesisleşme, olmazsa olmazımız bizim. Bir spor kulübüysek, bunun gereğini yapıp Türk insanını, Türkiye'yi yurt dışında gururlandırmak istiyorsak, herkesin sevineceği başarılara adım atmak istiyorsak tesisleri yapmamız lazım. Bunun için ben ve arkadaşlarım büyük bir çaba sarf ediyoruz. Futbol tesislerimiz, modern şekliyle... Görmenizi istiyorum. Bir olursak neler yapabileceğimizin bir göstergesi orada duruyor. Hakikaten bize çok yakıştı. Öyle düşünüyorum. Sıra geldi salon sporlarına... Salon sporları için, altyapı için salon aramaktan, yüzmeyi judoyu nerede yapalım düşüncesinden sıyrılmamız lazım. Hep beraber Galatasaray'a yapacağımız en büyük hizmet, yönetimleri destekleyerek tesisleşmeyi tamamlamaktır. Bunun için elimizde un var şeker var, helvayı yapmamız lazım. Galatasaray'ın önümüzdeki yüzyıllarını bugünden hazırlamalıyız.

Futbol takımımızda şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kupa yarışında da yoluna devam ediyor. Camiamızın sevdiği 'Mayıslar bizimdir' mottosu var. Bu mayısa çok bir şey kalmadı. Mottoya layık olacağız.

Tüm engellemelere, algı çalışmalarına rağmen camiamız ile birlikte dimdik şekilde hedeflerimize ilerliyoruz. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefimize hep birlikte ulaşacağız.

Yaratılmak istenen gergin ortamlara rağmen sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam ediyor. Galatasaray bir şampiyonluk uğruna toplumu geren, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bir kulüp olmamıştır, hiçbir zaman olmamıştır. Sonuna kadar hak ettiği, her zaman sahada kazandığı şampiyonluklarla taraflı tarafsız her futbolseverin takdirini kazanmıştır. Galatasaray'ın başarıları Türk insanına mutluluk, huzur, umut verir.

Galatasaray'ın ülkemizi yurt dışından temsil ettiği her an, bu umudun yansımasıdır. Galatasaray, yurt dışında başarıya yürüdüğü zaman 85 milyon Türk insanının onun arkasında olduğunu hep gördük. 85 milyonun desteğine mazhar olmuş kulübümüzün tavrı, duruşu olduğu için 85 milyon arkasındadır. Kopenhag'da aldığımız UEFA Kupası, bunun en büyük göstergesidir. Hangi takımın taraftarı olsun olmasın, o günkü sevinci bir hatırlayalım. Ülkemizin mutluluğunu, ülkemiz insanlarının nasıl sevindiğini hafızalarımızda bir tazeleyelim.

Sürekli gerginlik peşinde koşan o mutsuz insanlara sesleniyorum. Bu ülke futbolu, bu ülke insanı sırf şampiyonluk için yaratmak istediğiniz ortamdan çok sıkıldı. Gelin artık bu düşmanca tavırlarınızdan, söylerken inanmadığınız sözlerinizden, kazanma uğruna yaptığınız sorunlu ahlaki hareketlerden vazgeçin. Bu ülke sporuna dair sorumluluklarınızı artık yerinize getirin. Sahaya dönün. Orada kazanmaya ve bizi orada geçmeye çalışın."