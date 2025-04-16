Volkan Demirel'den Uğurcan Çakır sözleri! 'Fenerbahçe alırsa...'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 16:09

Güncelleme: 16.04.2025 - 16:09

Volkan Demirel, Fenerbahçe gündemini Asist Analiz'de yorumladı.

Fenerbahçe'nin Livakovic'le vedalaşması halinde kaleci transferi yapması gerektiğini söyleyen Volkan Demirel, yerli seçeneğinin kısıtlı olduğunu belirtti.

Uğurcan Çakır iddiaları üzerine açıklama yapan Volkan Demirel, "Fenerbahçe'ye gelirse çok başarılı bir transfer olur. Kaleci meziyetleri çok fazla ve ayaklarına çok hakim. Hem yaş hem konum itibarıyla Uğurcan Fenerbahçe'ye transfer olursa yılın transferi olur" dedi.

Volkan Demirel

Berke Özer'in adının da Fenerbahçe ve Galatasaray'la anıldığı hatırlatılan Demirel, "Berke çok iyi kaleci. Eyüpspor'a kazandırdığı en az 20 puanı var. Berke'nin elinin sıcak olması lazım. Çok top gelmesi lazım. Çok top gelince kaleci meziyetleri ortaya çıkyıor ama Berke'yi büyük takıma koy, 2-3 top gelsin belki onları çok sıcak geçen bir maçtaki gibi karşılayamaz. Uğurcan o meziyetlere sahip. Berke Galatasaray'a gitse iyi transfer olur ama bir tane daha lazım. Ben Berke'nin yerinde olsam yurt dışına giderim. İspanya tam onun ligi" ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır'a da değinen Volkan Demirel, "Ben Altay'ın da çok iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Bence artık oralarda kalmadı, Türkiye'ye dönmesin" şeklinde konuştu.