Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ünlü gazeteci duyurdu: Galatasaray'ın kaleci transferinde sürpriz aday!

Ünlü gazeteci duyurdu: Galatasaray'ın kaleci transferinde sürpriz aday!

1.08.2025 16:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ünlü gazeteci duyurdu: Galatasaray'ın kaleci transferinde sürpriz aday!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın kaleci transferinde sürpriz bir adaya yöneldiği iddia edildi.

Galatasaray, Victor Osimhen transferinin tamamlanmasıyla rotasını tamamen kaleci transferine çevirdi. Kale için önemli aday gibi görünen Ederson'dan gelen kötü haberlerin ardından sarı-kırmızılılar, yönünü Güney Amerika'ya çevirdi iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Botafogo'nun 29 yaşındaki Brezilyalı kalecisi John Victor'u kadrosuna katmak istiyor.

WEST HAM TEKLİF YAPTI

Brezilyalı kaleciyle ilgilenen tek kulübün Galatasaray olmadığı, Everton'un da Victor'un peşinde olduğu hatta West Ham United'ın John Victor için 8 milyon Euroluk teklifini Botafogo'ya ilettiği aktarıldı.

Tecrübeli eldivenin bir sonraki durağının neresi olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

VICTOR'UN KARİYERİ

Kariyerine Santos B takımında başlayan John Victor, kariyerini çoğunlukla ülkesi Brezilya'da Internacional, Santos ve Botafogo takımlarında geçirdi. Bir dönem İspanya La Liga ekibi Real Vallodolid'e kiralanan Brezilyalı kalecinin İspanya kariyeri sadece 12 maç sürdü.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Botafogo'da geçiren tecrübeli eldiven, 34 maçta sahadaki yerini aldı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 29 gol görürken 14 maçta da kalesini gole kapatmayı bildi.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #Kaleci

İlgili Haberler

Galatasaray'a Ederson'dan kötü haber!
Galatasaray'a Ederson'dan kötü haber! Galatasaray, Manchester City'nin yüksek bonservis beklentisi üzerine Ederson transferinden vazgeçti.
Galatasaray'da Alvaro Morata bilmecesi
Galatasaray'da Alvaro Morata bilmecesi Galatasaray, ayrılıp Como'ya gitmesi beklenen Alvaro Morata'dan gelir bekliyor.
Avrupa'da ilk 3'te yer aldı: Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi tarihe geçti!
Avrupa'da ilk 3'te yer aldı: Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi tarihe geçti! Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen, bu sezon şimdiye kadar Avrupa'da en fazla bonservis ücreti ödenen futbolcular arasında yer aldı.