Ünlü gazeteci duyurdu... Hakan Çalhanoğlu transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Hakan Çalhanoğlu için yoğun çaba sarfeden Galatasaray mutlu sona ulaşamadı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalacak.

Galatasaray ile Inter arasında görüşmelerin sürmesi için gerekli şartlar oluşmadı.

Daha önce geçilen bilgilere göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon Euro'luk bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu satmayacaklarını Galatasaray'a iletti.

Hakan Çalhanoğlu, takım içinde yaşanan atışma sonrasında Lautaro Martinez ve Marotta'ya paylaşım yaparak yüklenmişti.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.