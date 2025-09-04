Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır transferine destek: 'Sürdürülebilirlik hedeflerimiz açısından...'

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin kulübün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından doğru bir adım olduğunu belirtti.

Ören, Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ DOĞRU ADIMDIR"

"Uğurcan Çakır'ın transferi kulübümüzün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirliği açısından doğru bir adımdır" ifadesini kullanan Ören, şunları kaydetti:

"Altyapımızdan yetişerek Trabzonspor'umuza büyük değer katan, şampiyonluk yolunda unutulmaz katkılar sunan kaptanımız Uğurcan Çakır'a camiamız adına teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'umuzun çıkarları açısından bakıldığında Uğurcan Çakır'ın Türk futbol tarihinde rekor bir bedelle transfer olması, kulübümüze ekonomik anlamda katkı sağlamış ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz açısından önemli bir kazanım olmuştur. Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın şahsında tüm yönetim kurulumuzu bu tarihi satış başarısından dolayı kutluyoruz."

Ören, açıklamasında bordo-mavili taraftarlara yönelik olarak da "Taraftarlarımızın yaşadığı üzüntüyü anlayışla karşılasak da Trabzonspor'umuzun geleceği ve menfaatleri her şeyin üzerindedir. Bundan sonraki süreçte takımımıza katkı sağlayacak transferlerin yanı sıra altyapımızdan yeni yıldızlar yetiştirmek ve Trabzonspor'umuzu hem sportif hem de mali anlamda daha güçlü kılmak en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda tüm taraftarlarımızı kulübümüzün çıkarlarının korunması adına birlik olmaya davet ediyoruz" ifadesine yer verdi.