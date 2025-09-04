Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır transferine destek: 'Sürdürülebilirlik hedeflerimiz açısından...'

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır transferine destek: 'Sürdürülebilirlik hedeflerimiz açısından...'

4.09.2025 16:48:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır transferine destek: 'Sürdürülebilirlik hedeflerimiz açısından...'

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi hakkında bir açıklama yayımladı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin kulübün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından doğru bir adım olduğunu belirtti.

Ören, Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ DOĞRU ADIMDIR"

"Uğurcan Çakır'ın transferi kulübümüzün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirliği açısından doğru bir adımdır" ifadesini kullanan Ören, şunları kaydetti:

"Altyapımızdan yetişerek Trabzonspor'umuza büyük değer katan, şampiyonluk yolunda unutulmaz katkılar sunan kaptanımız Uğurcan Çakır'a camiamız adına teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'umuzun çıkarları açısından bakıldığında Uğurcan Çakır'ın Türk futbol tarihinde rekor bir bedelle transfer olması, kulübümüze ekonomik anlamda katkı sağlamış ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz açısından önemli bir kazanım olmuştur. Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın şahsında tüm yönetim kurulumuzu bu tarihi satış başarısından dolayı kutluyoruz."

Ören, açıklamasında bordo-mavili taraftarlara yönelik olarak da "Taraftarlarımızın yaşadığı üzüntüyü anlayışla karşılasak da Trabzonspor'umuzun geleceği ve menfaatleri her şeyin üzerindedir. Bundan sonraki süreçte takımımıza katkı sağlayacak transferlerin yanı sıra altyapımızdan yeni yıldızlar yetiştirmek ve Trabzonspor'umuzu hem sportif hem de mali anlamda daha güçlü kılmak en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda tüm taraftarlarımızı kulübümüzün çıkarlarının korunması adına birlik olmaya davet ediyoruz" ifadesine yer verdi.

İlgili Konular: #galatasaray #trabzonspor #transfer #uğurcan çakır

İlgili Haberler

Trabzonspor'un yeni transferi kente geldi: Benjamin Bouchouari'den ilk açıklama!
Trabzonspor'un yeni transferi kente geldi: Benjamin Bouchouari'den ilk açıklama! Süper Lig ekibi Trabzonspor'un kadrosuna katmaya hazırlandığı 23 yaşındaki Faslı oyuncu Benjamin Bouchouari, transfer görüşmelerini tamamlamak amacıyla kente iniş yaptı.
Uğurcan Çakır'ın ayrılığının ardından... Trabzonspor'dan kaleci için resmi temas!
Uğurcan Çakır'ın ayrılığının ardından... Trabzonspor'dan kaleci için resmi temas! Süper Lig ekibi Konyaspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Trabzonspor'un Deniz Ertaş için resmi temas kurduğunu açıkladı.
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu!
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu! Süper Lig'in 5. haftasındaki Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.