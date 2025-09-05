Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.09.2025 17:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Trabzonspor, Benjamin Bouchouari açıkladı!

Trabzonspor, Saint Etienne forması giyen orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari transferini açıkladı.

Trabzonspor, Saint Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüp yaptığı açıklamada Faslı oyuncu için 4 milyon Euro (3 taksit) bonservis bedeli ödendiğini duyurdu. Saint Etienne'e ise sonraki satıştan kardan yüzde 15 pay verileceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Benjamin Bouchouari ile, opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

