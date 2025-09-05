Trabzonspor, Benjamin Bouchouari açıkladı!

Trabzonspor, Saint Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüp yaptığı açıklamada Faslı oyuncu için 4 milyon Euro (3 taksit) bonservis bedeli ödendiğini duyurdu. Saint Etienne'e ise sonraki satıştan kardan yüzde 15 pay verileceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Benjamin Bouchouari ile, opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."