Ünlü gazeteciden flaş iddia... 'Galatasaray ocak ayında güçlü şekilde transfer pazarına girecek'

Atalanta'da sorunlar yaşayan Ademola Lookman, Galatasaray ile anılıyor. Tecrübeli oyuncunun sarı kırmızılılara transfer olma ihtimali bulunsa da Fabrizio Romano yeni bir iddia ortaya attı.

İtalyan gazetecinin haberine göre Galatasaray sadece Lookman ile ilgilenmiyor. Sarı kırmızılılar, devre arasında büyük hedeflere odaklandığı ve bombalar patlatmak istediği iddia edildi.

Youtube hesabında açıklama yapan Romano, "Galatasaray ile Lookman arasında, ya da Galatasaray ile Atalanta arasında ocak için tamamlanmış bir anlaşma bulunmuyor. Ancak Galatasaray’ın ilgisi sürüyor. Lookman yaz döneminin son günlerinde Galatasaray’ın hedeflerinden biriydi. Galatasaray onun üzerinde düşünüyor. Tek hedef değil ama Galatasaray ocakta en az bir büyük transfer yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Romano sözlerini, "Bu nedenle dikkat edin; çünkü Galatasaray ocak ayında güçlü şekilde transfer pazarına girecek. Lookman listelerinde olan bir isim fakat şu anda başlamış bir pazarlık yok, anlaşma yok, ilerleme yok. Tekrar ediyorum, Lookman tek hedef değil. Galatasaray, kendi tarzıyla pazarda fırsat arıyor" ifadeleriyle tamamladı.