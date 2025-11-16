Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray GAİN 3 puanı son dakikalarda aldı!

16.11.2025 16:44:00
AA
Galatasaray GAİN, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Prolift Giresun Sanayispor'u 1-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray GAİN, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 1-0 yendi.

Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

GIACINTI GALİBİYETİ GETİRDİ

Maçın ikinci yarısında konuk ekip, 89. dakikada Valentina Giacinti'nin attığı gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray GAİN, bu galibiyetle ligdeki puanını 27'ye yükseltti. Giresun Sanayispor ise 7 puanda kaldı.

Galatasaray GAİN, önümüzdeki hafta Bornova Hitabspor'u konuk edecek. Giresun Sanayispor ise Ünye'yi konuk edecek.

