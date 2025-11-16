Galatasaray GAİN 3 puanı son dakikalarda aldı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray GAİN, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 1-0 yendi.
Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
GIACINTI GALİBİYETİ GETİRDİ
Maçın ikinci yarısında konuk ekip, 89. dakikada Valentina Giacinti'nin attığı gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Galatasaray GAİN, bu galibiyetle ligdeki puanını 27'ye yükseltti. Giresun Sanayispor ise 7 puanda kaldı.
Galatasaray GAİN, önümüzdeki hafta Bornova Hitabspor'u konuk edecek. Giresun Sanayispor ise Ünye'yi konuk edecek.