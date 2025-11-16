Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray HDI Sigorta kendi evinde altın sette güldü!

16.11.2025 16:55:00
AA
Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında kendi evinde ağırladığı Gaziantep Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti.

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında sahasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-2 yendi.

Sarı-kırmızılı takım, sezonda 2. galibiyetini alırken Gaziantep Gençlikspor, 2. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Alonso, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Wright, Ahmet Tümer, Caner Ergül, Can Koç)

Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hetman, Muhammet Ertuğrul, Bohme, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler (Deniz Ivgen, Ulaş Onur Topbaşlı, Yusuf Eken, Alper Omurca)

Setler: 22-25, 25-20, 25-19, 23-25, 15-12

Süre: 134 dakika (30, 28, 29, 29, 18)

#galatasaray #gaziantep #voleybol

