Ünlü tenişci Novak Djokovic, Avustralya Açık turnuvasında olamayabilir
Erkek tenisinde teklerde dünya sıralamasının 1 numarası Novak Djokovic, Avustralya aşı kanunları dolayısıyla turnuvada yer alamayabilir.
Tenisin en önemli turnuvalarından olan Avustralya Açık'ta, Victoria eyaleti kanunları gereğince aşı olmayan tenisçiler katılamayacak.
Turnuvada yer alan görevlilerin Covid-19 aşı zorunluğu bulunurken, sporcular için özel bir düzenleme yapılıp yapılmaycağı ise belirsizliğini koruyor.
ATP tek erkekler sıralamasının bir numarası olan Sırp raket Novak Djokovic, daha önceden aşı olmaya karşı olduğunu açıklamıştı. Djokovic ve diğer aşı olmayan tenisçiler eğer aşı olmama kararlarını sürdürürlerse 2022 Avustralya Açık tenis turnasında yer alamayacaklar.
Geçen sene Daniil Medvedev'i yenerek buradaki 9.şampiyonluğunu kazanan Djokovic, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.
Ayrıca Djokovic, toplamda 20 Grand Slam şampiyonluğu ile Roger Federer ve Rafael Nadal'la birlikte en çok Grand Slam şampiyonluğu rekorunu elinde bulunduruyor. Djokovic, son olarak Amerika Açık turnuvasında finalde kaybederek rakiplerini geçme şansını kaçırmıştı.
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