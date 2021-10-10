Beşiktaş ve Vardar arasında yetiştirici kulüp anlaşması
Beşiktaş, Makedon kulübü Vardar ile yetiştirici kulüp kapsamında uzun vadeli iş birliği anlaşması yaptı.
Beşiktaş ile Makedon kulübü Vardar arasında uzun vadeli iş birliği anlaşması konusunda toplantı gerçekleştirildi.
Vardar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Beşiktaş'tan Bayram Bilim'in, Vardar kulübünü ziyaret ettiği ve iki kulüp arasında uzun vadeli işbirliği konusunda yapılan anlaşmayla ilgili toplantı düzenlendiğini belirtildi.
Gazeteci Filip Mishov'un haberine göre, Vardar; Beşiktaş için yetiştirici kulüp olacak. Siyah beyazlılar Vardar altyapısında yetişen 17 yaşındaki Besar Gudjafi'yi transfer etmiş ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Söz konusu anlaşmada ilerleyen dönemlerde Beşiktaş'tan bazı genç oyuncuların Vardar'a kiralık gönderilmesi de gündemde.
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